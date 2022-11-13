ВСУ произвели обстрел города Алёшки в Херсонской области

Город Алёшки, расположенный в Херсонской области, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.

В администрации населённого пункта уточнили в беседе с журналистами, что в городе раздавались взрывы, и были слышны звуки стрельбы из автоматического оружия.

"Были сегодня обстрелы. В городе были слышны автоматные очереди и взрывы в течение долгого времени", — сообщили в администрации города Алёшки.

Город Алёшки находится в восьми километрах от Херсона, на левом берегу Днепра.