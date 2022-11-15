Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. Военнослужащие группировки "Отважные" укрепляют оборонительный рубеж в районе Сватово — Кременная.
На тех участках, где данные разведки ВС РФ сообщали о попытках прорыва украинскими формированиями российской обороны, инженерные подразделения устанавливают минные поля. В них нередко попадают диверсионно-разведывательные группы противника.
Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеозапись работы российского спецназа.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров сравнил происходящее на Украине с Чечнёй 90-х годов.
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