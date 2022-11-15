Кадыров заявил, что всё происходящее на Украине напоминает Чечню 90-х годов

Рамзан Кадыров сравнил происходящее на Украине с Чечнёй 90-х годов. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас армия киевского режима насчитывает большое количество иностранных военнослужащих.

"Сегодняшняя ситуация на Украине идентична той, что была у нас. Наёмники из свыше 50 разных стран захлестнули республику и на протяжении долгого времени безнаказанно вели свою преступную деятельность", — поделился подробностями Кадыров.

Чеченский лидер сообщил, что силовики смогли победить терроризм в северокавказской республике, а также отметил необходимость быть готовыми к любой непредвиденной ситуации, поскольку западная риторика с тех пор не изменилась.