Сладков: ВС РФ могут неожиданно ударить по ВСУ при высадке большого десанта

Российская армия маневрирует и угрожает противнику на разных направлениях и скапливает силы для неожиданного удара по позициям ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

"Сделать это внезапно можно только высадив большой десант, который, сражаясь, даст возможность перебросить силы, и заменить ими ВДВ на интересующем нас направлении", — написал фронтовой репортёр в своём Telegram-канале.

Он привёл в пример Вторую Чеченскую кампанию. Тогда был организован лагерь войск ВС РФ. Прилетали вертолёты, военные высаживались посадочным способом на каком-либо рубеже, охватывали район, а через какое-то время подходила пехота. Далее десант сдавал им позиции и улетал в пункт временной дислокации.

Сладков предложил осуществлять такие же операции в оперативном масштабе. Эксперт также сообщил, что наша армия не должна воевать как пехота, а "кошмарить противника у него в тылу".