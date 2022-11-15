Военные корреспонденты проекта WarGonzo сообщают об успехах в Донецкой Народной Республике. 100-я отдельная мотострелковая бригада Народной милиции ДНР "забрала" господствующую высоту "Бассейн".
Танки и боевые машины пехоты (БМП) выполнили успешную атаку боем, в результате которого ликвидировано более 20 украинских боевиков, много пленных и трофеев в виде военной техники, сообщают военкоры.
"До Невельского остаётся 700 метров", — пишет WarGonzo.
Министерство обороны Российской Федерации сегодня, 15 ноября, сообщает об уничтожении одного из штаба ВСУ в данном населённом пункте.
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