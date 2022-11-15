WarGonzo: 100-я бригада НМ ДНР забирает господствующую высоту "Бассейн"

Военные корреспонденты проекта WarGonzo сообщают об успехах в Донецкой Народной Республике. 100-я отдельная мотострелковая бригада Народной милиции ДНР "забрала" господствующую высоту "Бассейн".

Танки и боевые машины пехоты (БМП) выполнили успешную атаку боем, в результате которого ликвидировано более 20 украинских боевиков, много пленных и трофеев в виде военной техники, сообщают военкоры.

"До Невельского остаётся 700 метров", — пишет WarGonzo.

Министерство обороны Российской Федерации сегодня, 15 ноября, сообщает об уничтожении одного из штаба ВСУ в данном населённом пункте.