Расчёты миномётных батарей 100-й бригады НМ ДНР штурмуют ВСУ под Невельским

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают бои в рамках спецоперации на Украине. Военнослужащие 100-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции участвуют в наступлении на Невельское, действуя штурмовыми группами. Из данного населённого пункта ведутся обстрелы Донецка, Макеевки и пригородов.

"Продвигаемся по полям, пехота идёт, помогает продвигаться, подходим к Невельскому, ну, а мы работаем по самому Невельскому, хотя укрепились они за восемь лет очень хорошо, накопали очень здорово", — сообщает военный с позывным "Крол".

Молодой боец с позывным "Вжик" сообщает о прикрытии пехоты российской армии и движении вперёд.

Telegram-канал НМ ДНР опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу бригады. Расчёты миномётных батарей подразделения точным огнём поражают укрепления ВСУ и личный состав противника.