Военкор Поддубный опубликовал видео полёта ракеты ВС РФ над Киевской областью

Сегодня Вооружённые силы России наносят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.

По данным военного корреспондента Евгения Поддубного, частично обесточены в том числе Киев, Львов и Харьков. Журналист публикует видеоролик, демонстрирующий полёт российской ракеты над Киевщиной, в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что удары по крупным городам наносятся волнами. Прилёты зафиксированы в Кривом Роге, Виннице, Житомире, а также в Кировоградской, Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. Украинские паблики буквально каждые пять минут публикуют информацию о новых взрывах.