Сегодня Вооружённые силы России наносят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины.
По данным военного корреспондента Евгения Поддубного, частично обесточены в том числе Киев, Львов и Харьков. Журналист публикует видеоролик, демонстрирующий полёт российской ракеты над Киевщиной, в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что удары по крупным городам наносятся волнами. Прилёты зафиксированы в Кривом Роге, Виннице, Житомире, а также в Кировоградской, Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. Украинские паблики буквально каждые пять минут публикуют информацию о новых взрывах.
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