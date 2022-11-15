ВС РФ наносят ракетные удары по объектам ВСУ в Виннице, Ровно и других городах

Сегодня ВС РФ волнами наносят массированные удары по территории Украины. Прилёты зафиксированы в Киеве, Запорожье, Черниговской и Сумской областях.

Новые волны ударов прогремели в Одесской области, взрывы слышны в Кировоградской, Черкасской и Хмельницкой областях. В городах Кривой Рог, Харьков также есть прилёты. В последнем в результате ударов отключено электричество, произошла остановка метро и наземного транспорта.

Под удар попал и Львов, где на днях была замечена натовская техника. Сообщается о взрывах в Виннице и Ковеле Волынской области. В Житомире зафиксировано два удара по энергетической инфраструктуре. В Ровно также уничтожен энергообъект.

Практически в каждом городе, в котором прогремели взрывы, возникли проблемы с энергообеспечением.

"По сути, российское военное командование дает свой ответ ультиматуму Зеленского, который в формате видеозаписи был транслирован на саммите "Большой двадцатки", — считают эксперты "Военного обозрения", предоставившие сводку по ударам ВС РФ.