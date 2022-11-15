БПЛА "Герань-2" ВС РФ атаковали энергообъекты в Одесской и Николаевской областях

Объекты в Одесской и Николаевской областях Украины атаковали российские беспилотники. В настоящее время продолжается нанесение ударов. Дроны-камикадзы прилетели после прилёта ракет ВС РФ.

Как сообщают военные корреспонденты "Русской весны", работают БПЛА "Герань-2". Удары дронов фиксируются и в столице страны Киеве.

Сегодня, 15 ноября, Россия наносит массированные ракетные удары по энергетическим объектам во многих крупных городах Украины. Зафиксированы серии прилётов, в том числе в Киеве и Львове. Во многих населённых пунктах возникли проблемы с электричеством.