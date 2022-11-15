Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал смешными условия для переговоров с Россией, выдвинутые президентом Украины. Политик также рассказал о своих, более реалистичных, условиях.

Если бы Владимир Зеленский действительно переживал за своих "мобилизованных пенсионеров", то не использовал бы слово "условия", а встал бы на колени за свой народ, заметил он в Telegram-канале.

"Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия", — написал глава Чечни.

Он призвал киевские власти признанать ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон, Крыма и Севастополь российскими, а также выдать всех нацистских преступников, ответственных за зверства над русскоязычным населением.

По мнению Кадырова, до этого неприемлемо даже заикаться о переговорах.

Политик заявил также, что если вдруг "случится невозможное" и СВО закончится без соблюдения этих условий, то в Чечне найдутся добровольцы, в числе которых будет и он сам, которые заставят ответить "фашистов и шайтанов" за каждую каплю крови.