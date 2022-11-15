Пентагон не может подтвердить сообщения о ракетах РФ, упавших в Польше

В министерстве обороны США заявили, что не могут подтвердить сообщения о двух ракетах РФ, упавших на территории Польши.

На вопрос о возможности применения 5-й статьи устава НАТО, Пентагон ответил, что не надо спекулировать без фактов, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 5-й статье альянса сказано, что договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в ЕС или Северной Америке будет рассматриваться, как нападение на них, в целом.

"Я призываю не публиковать неподтвержденную информацию", — заявил уже пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Ранее польские СМИ сообщили, что в ходе массированного налета на украинскую энергоинфраструктуру две ракеты упали около приграничного города Пшеводув в Люблинском воеводстве.