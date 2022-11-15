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Американский генерал: США не позволят Украине победить

Силовые структуры

Вашингтон не заинтересован в победе Киева в конфликте с Россией.

Об этом сообщил отставной американский генерал-лейтенант Кит Келлог.

"Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS", — в эфире Fox Business отметил генерал.

По его словам, решение отвести войска РФ на левобережье Днепра было весьма продуманным.

"Это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку между своими войсками и украинскими", — подчеркнул Келлог.

А разрушение Антоновского моста создало для Киева "огромное препятствие", да и зима даст русским преимущество, поскольку они перегруппируются, подытожил экс-военный США.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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