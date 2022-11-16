Константинов: армия РФ обязательно освободит правый берег Херсонской области

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность в том, что российские военные освободят правобережную часть Херсонской области от Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его мнению, отход подразделений РФ следует рассматривать в качестве стратегического решения. В интервью РИА Новости он отметил, что восстановление контроля над всем регионом является "делом принципа" для России.

"У меня нет сомнений, что мы снова вернёмся на правобережную часть Херсонской области", — указал политик.

Кроме того, Константинов подчеркнул: успешное окончание специальной военной операции по демилитаризации Украины поспособствует созданию "надёжного заслона безопасности" для РФ.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что армия страны уничтожила украинские склады с вооружением на территории Херсонской области, а также подавила реактивные системы залпового огня "Ольха" и HIMARS, принадлежавшие ВСУ.