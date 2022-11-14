Минобороны РФ: Украинские склады с вооружением уничтожены в Херсонской области

В Херсонской области вооружённые силы России уничтожили украинский склад с оружием и военной техникой, передает Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, армии РФ за прошедшие сутки удалось уничтожить склад с вооружением в населённом пункте Львово Херсонской области. Помимо вооружения на складе находилась военная техника ВСУ.

Также в Херсонской области артиллерия вооружённых сил РФ подавила реактивные системы залпового огня противника типа "HIMARS" и "Ольха".

Минобороны России также сообщило об уничтоженном хранилище топлива для военной техники украинских войск в городе Харьков.