В Херсонской области вооружённые силы России уничтожили украинский склад с оружием и военной техникой, передает Минобороны РФ.
По сообщению ведомства, армии РФ за прошедшие сутки удалось уничтожить склад с вооружением в населённом пункте Львово Херсонской области. Помимо вооружения на складе находилась военная техника ВСУ.
Также в Херсонской области артиллерия вооружённых сил РФ подавила реактивные системы залпового огня противника типа "HIMARS" и "Ольха".
Минобороны России также сообщило об уничтоженном хранилище топлива для военной техники украинских войск в городе Харьков.
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