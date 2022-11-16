Представители Министерства обороны РФ подтвердили информацию о ракетных ударах по системе военного управления Украины.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, российские военные поразили намеченные объекты инфраструктуры с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Отмечается, что все намеченные цели были достигнуты.
"Во вторник, 15 ноября, ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики", — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, в ведомстве добавили, что все цели располагались лишь на украинской территории на удалении не ближе 35 километров от границы Украины и Польши.
Ранее польские издания проинформировали о падении двух ракет в Люблинском воеводстве. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Москву в этом инциденте. Министерство обороны РФ отрицает причастность к ЧП. Кроме того, глава Польши Анджей Дуда заявил, что пока не знает, кому именно принадлежали ракеты.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.