Минобороны: ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября

Представители Министерства обороны РФ подтвердили информацию о ракетных ударах по системе военного управления Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, российские военные поразили намеченные объекты инфраструктуры с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Отмечается, что все намеченные цели были достигнуты.

"Во вторник, 15 ноября, ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики", — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве добавили, что все цели располагались лишь на украинской территории на удалении не ближе 35 километров от границы Украины и Польши.

Ранее польские издания проинформировали о падении двух ракет в Люблинском воеводстве. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Москву в этом инциденте. Министерство обороны РФ отрицает причастность к ЧП. Кроме того, глава Польши Анджей Дуда заявил, что пока не знает, кому именно принадлежали ракеты.