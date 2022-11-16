Сладков: десантники ВС РФ уничтожили ЗРК "Оса" ВСУ на правом берегу Днепра

Военный корреспондент Александр Сладков поделился видео из зоны спецоперации на Украине. На кадрах показано уничтожение зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" украинской армии на правом берегу реки Днепр.

Военкор сообщает, что десантники ВС России дождались, когда ЗРК заехал в укрытие. Боевик ВСУ закрыл двери "гаража", после чего российские войска с помощью наведения с воздуха осуществили удар по позиции противника.

"Пять украинских человек без работы остались. Если живы. Прошу обратить внимание: все наши боеприпасы попадают точно в цель", — информирует Сладков.

ЗРК "Оса" досталась Украине по наследству с 1960 года. Комплекс плохо работает по целям, которые летят низко, а это беспилотники, вертолёты и крылатые ракеты, резюмировал корреспондент.