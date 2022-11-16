ВСУ объявили награду за головы бойцов миномётного расчета "Василёк" НМ ДНР

Бойцы миномётного расчета "Василёк" 100-й бригады НМ ДНР рассказали, что Вооружённые силы Украины объявили награду за их головы, о чём поделились с военным корреспондентом Русланом Хакиевым в Telegram-канале WarGonzo.

Командир расчёта с позывным "Юпитер" и заряжающий с позывным "Геля" во время возвращения из зоны выполнения боевой задачи из Невельского сообщили, что довольны своей работой.

Один из миномётчиков отметил, что ВСУ давно "ведут охоту" за "Васильком", однако все попытки нанести урон экипажу оказывались неудачными. Бойцы поделились, что противник обещал своим военным вознаграждение в виде крупной денежной награды за их головы.

"За наши головы дают миллионы там, да?" — уточнил у сослуживца "Юпитер".

При этом боец продемонстрировал отличный боевой дух.

"Все у нас в батарее пацаны боевые, слаженные, всё нормально", — заключил он.

Ранее сообщалось, что бойцы ОБТФ "Каскад" НМ ДНР уничтожили французскую САУ CAESAR ВСУ у Угледара.