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СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск

Силовые структуры

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила президента Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича в розыск.

Это следует из базы данных украинского ведомства.

Ранее Кадыров предложил условия для переговоров с киевской властью.

Киев обязан:

  • признать ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон, Крым и Севастополь российскими территориями,
  • выдать всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы.

"Мы не собираемся жить с этим сатанизмом под боком", — отметил лидер ЧР.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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