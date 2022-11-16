Служба безопасности Украины (СБУ) объявила президента Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича в розыск.

Это следует из базы данных украинского ведомства.

Ранее Кадыров предложил условия для переговоров с киевской властью.

Киев обязан:

"Мы не собираемся жить с этим сатанизмом под боком", — отметил лидер ЧР.

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