ВСУ признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Военные украинской армии признали, что задействовали системы противовоздушной обороны рядом с местом падения ракет на территории Польши.

Киевская сторона проинформировала США и других западных союзников, что попытались перехватить российскую ракету в период времени и в месте, совпадающих с параметрами инцидента в Польше, говорят источники CNN в Белом доме.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что ракета, упавшая в городке Пшеводов, в результате чего погибли два человека, вероятно, является "несчастным случаем" украинской ПВО.

Это первый случай прямого удара по стране НАТО во время конфликта, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия несёт "высшую ответственность" за инцидент, поскольку она продолжает свою агрессию против Украины.

Киев уже успел заявить, что готов предоставить доказательства "следа России" в ракетном ударе по Польше.