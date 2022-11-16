Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дональд Трамп-младший предложил прекратить военную помощь Украине
Мария Захарова: посол Польши вызван в МИД России
The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к "онкологической эпидемии"
Financial Times: страны НАТО не хотят назначать генсеком альянса уроженца СССР
Власти отправили в Чечню на перевоспитание 200 российских подростков
Военкор Сапоньков: в машину Стремоусова стреляли после аварии
МИД РФ выразил возмущение по поводу реакции стран НАТО на инцидент в Польше
BI: падение ракет в Польше для Киева — повод выпросить оружие у Запада
Политолог Васильев: Трампа попытаются "сломать" до президентских выборов

ВСУ признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Силовые структуры

Военные украинской армии признали, что задействовали системы противовоздушной обороны рядом с местом падения ракет на территории Польши.

ВСУ признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Киевская сторона проинформировала США и других западных союзников, что попытались перехватить российскую ракету в период времени и в месте, совпадающих с параметрами инцидента в Польше, говорят источники CNN в Белом доме.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что ракета, упавшая в городке Пшеводов, в результате чего погибли два человека, вероятно, является "несчастным случаем" украинской ПВО.

Это первый случай прямого удара по стране НАТО во время конфликта, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Россия несёт "высшую ответственность" за инцидент, поскольку она продолжает свою агрессию против Украины.

Киев уже успел заявить, что готов предоставить доказательства "следа России" в ракетном ударе по Польше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика

По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.

Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Комбат Ходаковский рассказал о расстреле командира ВС РФ мобилизованным в ДНР
Александр Приходько От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии" Александр Приходько Игорь Буккер Никита Хрущев: простец в номенклатуре Игорь Буккер Сергей Лебедев Уход капитала из постсоветской России способствовал развитию Европы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Последние материалы
Мария Захарова: посол Польши вызван в МИД России
The Lancet: пандемия COVID-19 может привести к "онкологической эпидемии"
Financial Times: страны НАТО не хотят назначать генсеком альянса уроженца СССР
Власти отправили в Чечню на перевоспитание 200 российских подростков
Военкор Сапоньков: в машину Стремоусова стреляли после аварии
ВСУ признали, что задействовали ПВО рядом с местом падения ракет в Польше
МИД РФ выразил возмущение по поводу реакции стран НАТО на инцидент в Польше
BI: падение ракет в Польше для Киева — повод выпросить оружие у Запада
Политолог Васильев: Трампа попытаются "сломать" до президентских выборов
Диетолог: чтобы не хотелось перекусить в течение дня, нужен режим питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников