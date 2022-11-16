Прилепин о ракетных ударах по Украине: "Они всё починят и не простят"

Писатель Захар Прилепин объяснил, что ракетные удары по Украине являются попыткой склонить киевскую власть к переговорам.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" опубликовал пост ВК под заголовком: "Они всё починят и не простят".

Прилепин напомнил, как в 2014 году Киев атаковал подстанции и водонапорные башни Луганской и Донецкой области. Он объяснил, что РФ 8 лет не обстреливала Украину, хотя могла бы это делать.

"Эти вот идущие сейчас обстрелы — попытка хоть как-то склонить киевскую власть к переговорам. Россия, словно бы извиняясь, сама себя стесняясь, говорит: ну пожалуйста, ну сядьте с нами за стол переговоров, вы ж всё равно завтра всё почините, зато вы теперь видите, что мы можем всё поломать у вас", — объяснил действия России литератор.

Писатель уверен, что ВС РФ будут атаковать энергосистему Украины и параллельно двигаться на Киев.

"Дорогие граждане Украины, — словно бы говорит Кремль, — ну скажите уже своему фюреру, чтоб он пошёл на переговоры", — объяснил Прилепин.

Он уверен, что киевская власть давно бы затопила Москву, если бы имела такую возможность.

Ранее Прилепин отметил, что "Россия будет воевать с Украиной, пока не победит саму себя".