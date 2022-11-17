Под Донецком нашли деталь американской ракеты AGM-88 HARM, списанной в 1996 году

Жители ДНР обнаружили возле столицы республики детали противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, выпущенной ещё в 1991 году.

Судя по отметке о гарантийном сроке на корпусе, боеприпас должен был быть разобран 25 лет назад, но вместо этого стал частью американской военной помощи для Украины.

"Вероятно, ракета не смогла захватить цель и самоуничтожилась", — предположил корреспондент РИА Новости.

Боевики ВСУ уже несколько раз использовали подобное вооружение, но большая часть ракет либо пролетала мимо цели, либо самоуничтожалась в воздухе.

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