Жители ДНР обнаружили возле столицы республики детали противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, выпущенной ещё в 1991 году.
Судя по отметке о гарантийном сроке на корпусе, боеприпас должен был быть разобран 25 лет назад, но вместо этого стал частью американской военной помощи для Украины.
"Вероятно, ракета не смогла захватить цель и самоуничтожилась", — предположил корреспондент РИА Новости.
Боевики ВСУ уже несколько раз использовали подобное вооружение, но большая часть ракет либо пролетала мимо цели, либо самоуничтожалась в воздухе.
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