На очередном заседании контактной группы по поддержке Украины глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Киев не в силах справиться с российской армией.
По его словам, это "очень трудная" задача, которая не решается за "пару недель". Чтобы её выполнить, необходимо "полностью разбить" подразделения ВС РФ, а это "маловероятно".
Ранее российский политолог предположил, что украинский конфликт окончится ядерными ударами по территории Украины, в Кремле примут такое решение после многочисленных попыток Запада проверить Россию на прочность.
Тем временем в ДНР ожидают на фронте 100 тысяч добровольцев из КНДР после указа Путина.
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