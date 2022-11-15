Бойцы НМ ДНР ожидают на фронте 100 тысяч добровольцев из КНДР после указа Путина

Граждане многих мировых держав хотели приехать на Украину для борьбы с национализмом, но это было запрещено российскими законами. Сейчас ситуация изменилась.

Новый закон, уже подписанный Владимиром Путиным, разрешает лицам с иностранным гражданством заключать контракт с Минобороны РФ на службу в российской армии.

"Лично мы ожидаем 100 тысяч граждан КНДР, которые давно хотят, судя по публикациям в СМИ, стать военными строителями МО РФ, и помогать восстанавливать разрушенный войной Донбасс", — написали бойцы 105-го стрелкового полка Народной милиции ДНР в своём Telegram-канале.

Раннее возможное участие северокорейских солдат в спецоперации на Украине анонсировал писатель Захар Прилепин. Своё заявление он сделал после признания Северной Кореей независимости ЛДНР.