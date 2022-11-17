Шурыгин заявил, что командование ВСУ использует "мясную тактику" в ходе СВО

Украинские войска представляют большую угрозу на Сватовском и Запорожском направлениях. Группировка ВСУ сейчас накапливает дополнительные ресурсы, поэтому не рискуют переходить в крупное наступление. Однако на Сватовском и Запорожском направлениях присутствует угроза. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что у Украины есть неограниченное количество людей, которых Киев безжалостно бросает на передовую.

"Мясная" политика имеет свою эффективность, и мы это тоже видели, когда, скажем, "сточенный" батальон тут же заменяют другим, первый, что называется, отводят по ротации, хотя вывозят остатки просто прийти в себя, чтобы набить новым человеческим мясом и снова отправить в бой", — цитирует слова эксперта "Военное дело".

По мнению Шурыгина, основная проблема Украины заключается в дефиците вооружения. У украинской армии ощущается острая нехватка не только в тяжёлой технике, но и в стрелковом оружии, отметил он. Эксперт считает, что Киев делает ставку на слабости боевого управления ВС РФ.

"У нас трижды менялись командующие, трижды переформировывались штабы. Это всё не проходит просто так", — заключил Шурыгин.