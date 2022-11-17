В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) отсутствует мотивация, необходимая для дальнейших боевых действий. Такое мнение выразил подполковник пушечно-артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР (ВС РФ) "Тобол".
В интервью URA.RU он предположил, что инструкторы Североатлантического альянса подталкивают к "неминуемой смерти" не только украинских военных, но и в целом всю страну.
"У них даже, наверное, мотивации нет", — уточнил подполковник.
Кроме того, военнослужащий пояснил, что наличие боевого духа позволяет добиваться прорывов в ходе сражений. Как отметил "Тобол", сейчас мотивация находится на стороне российской армии.
При этом он подчеркнул: на сегодняшний день украинские боевики воспринимают личный состав Вооружённых сил России как главную цель. Именно поэтому участились атаки ВСУ по полевым укрытиям, местам дислокации и проживания бойцов РФ, указал подполковник.
Ранее обозреватель американского издания Foreign Policy Чарли Карпентер заявил, что Киев подорвал боевой дух украинцев, приняв указ об ограничении передвижения мужчин.
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