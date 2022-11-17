МО: ВС России взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации установили контроль над дорогой между селом Павловка и посёлком Никольское в Донецкой Народной Республике.

Вместе с этим в ведомстве РФ рассказали о шести сбитых за 24 часа украинских дронах в районах Егоровки, Новоукраинки ДНР и Червонопоповки Луганской Народной Республики.

Ранее в министерстве заявили, что российская армия ликвидировала на Южно-Донецком направлении более 60 солдат ВСУ.