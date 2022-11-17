Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации по принуждению к миру Вооружённые силы Российской Федерации установили контроль над дорогой между селом Павловка и посёлком Никольское в Донецкой Народной Республике.
Вместе с этим в ведомстве РФ рассказали о шести сбитых за 24 часа украинских дронах в районах Егоровки, Новоукраинки ДНР и Червонопоповки Луганской Народной Республики.
Ранее в министерстве заявили, что российская армия ликвидировала на Южно-Донецком направлении более 60 солдат ВСУ.
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