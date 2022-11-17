Рожин: вместо полной заморозки фронта в зоне СВО будет зимняя кампания ВС РФ

15 ноября армия России нанесла мощнейший за последнее время удар по энергетической инфраструктуре Украины. Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал события в зоне СВО и сделал прогноз на ближайшие месяцы для Telegram-канала Vоенкор Котенок Z.

"На текущий момент нет предпосылок к заморозке конфликта, и всё ведет к активной зимней кампании, что, в свою очередь, требует интенсификации ударов по энергосистеме противника. Это будет иметь критические последствия для его тыла в условиях зимней кампании 2022-2023 гг. Уверен, что это не последний такой комплексный удар".

Также Рожин считает, что пора наносить удары по подземным газовым хранилищам. У эксперта нет сомнений, что в ближайшее время ни о какой заморозке фронта речи нет. Вместо этого ВС РФ развернёт зимнюю кампанию на важных направлениях.

"На ряде направлений будут продолжаться интенсивные боевые действия — прежде всего, это Авдеевское, Артёмовское, Угледарское и Сватовские направления. Плюс, вероятно, противник попробует наступать в Запорожской области. Так что борьба за оперативно-стратегическую инициативу продолжится", — отмечает Рожин.