Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток

Отвод российских войск с одного берега Днепра в Херсоне на другой — это новая стратегия генерала Сергея Суровикина. И данное решение является правильным, в этом нет сомнений у полковника США в отставке Дугласа Макгрегора.

"Москва полна решимости решить проблему как можно быстрее и с такой силой, насколько это необходимо. Больше не будет никакой путаницы. <…> Стратегия, доблесть и огневая мощь побеждают в войнах. Российский генерал Сергей Суровикин, похоже, осознал этот факт, и именно поэтому он принял непопулярное решение отступить", — высказал полковник своё мнение в интервью Eurasia Review.

Можно было принять совсем другое решение, оставшись в Херсоне до конца, но риски были слишком велики. 25 тысяч военнослужащих могли быть уничтожены, пишет источник. Кроме того, по мнению аналитиков, отвод войск от Херсона никак не повлияет на исход спецоперации, и Россия всё также находится на пути к достижению поставленных стратегических целей.

"У меня складывается такое впечатление, по некоторым оценкам, вся экономика и социальная структура (Украины — Прим. ред.) рухнут в течение 60 дней. Некоторые говорят, что прямо сейчас в Украине проводится всеобщая мобилизация, в которую могут входить женщины, потому что их кадровая база исчерпана. И помните, люди продолжают покидать Украину настолько, насколько это возможно, потому что никто не хочет застрять в стране, в которой скоро не будет электричества, воды и пищи. Ситуация в Украине ужасная”, — сказал Макгрегор.

В связи с этим ВС РФ под руководством генерала "Армагеддон" готовы делать всё возможное, чтобы в кротчайшие сроки одержать победу в СВО, заключил источник.