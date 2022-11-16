Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бойцы ОБТФ "Каскад" уничтожили пять гаубиц НАТО М777 во время штурма Павловки
Шурыгин: ядерная война — это кошмарный сон для США и НАТО
Собянин: Москва не будет отказываться от проведения новогодних праздников
Онколог Машкова: родинки на стопах, ладонях и слизистых требуют удаления
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Зеленский уверяет, что Украина не имеет отношения к падению ракет в Польше
Член Конгресса США Грин: ВСУ нанесли ракетный удар по Польше
Политолог Шаповалов о признании Киева насчёт Польши: всё равно виновата Россия
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 17 ноября

Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток

Силовые структуры

Отвод российских войск с одного берега Днепра в Херсоне на другой — это новая стратегия генерала Сергея Суровикина. И данное решение является правильным, в этом нет сомнений у полковника США в отставке Дугласа Макгрегора.

Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток

"Москва полна решимости решить проблему как можно быстрее и с такой силой, насколько это необходимо. Больше не будет никакой путаницы. <…> Стратегия, доблесть и огневая мощь побеждают в войнах. Российский генерал Сергей Суровикин, похоже, осознал этот факт, и именно поэтому он принял непопулярное решение отступить", — высказал полковник своё мнение в интервью Eurasia Review.

Можно было принять совсем другое решение, оставшись в Херсоне до конца, но риски были слишком велики. 25 тысяч военнослужащих могли быть уничтожены, пишет источник. Кроме того, по мнению аналитиков, отвод войск от Херсона никак не повлияет на исход спецоперации, и Россия всё также находится на пути к достижению поставленных стратегических целей.

"У меня складывается такое впечатление, по некоторым оценкам, вся экономика и социальная структура (Украины — Прим. ред.) рухнут в течение 60 дней. Некоторые говорят, что прямо сейчас в Украине проводится всеобщая мобилизация, в которую могут входить женщины, потому что их кадровая база исчерпана. И помните, люди продолжают покидать Украину настолько, насколько это возможно, потому что никто не хочет застрять в стране, в которой скоро не будет электричества, воды и пищи. Ситуация в Украине ужасная”, — сказал Макгрегор.

В связи с этим ВС РФ под руководством генерала "Армагеддон" готовы делать всё возможное, чтобы в кротчайшие сроки одержать победу в СВО, заключил источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика

По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.

Шурыгин: удары ВС РФ по Украине — военная тактика, а не политика
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Силовые структуры
Комбат Ходаковский рассказал о расстреле командира ВС РФ мобилизованным в ДНР
Александр Приходько От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии" Александр Приходько Игорь Буккер Никита Хрущев: простец в номенклатуре Игорь Буккер Сергей Лебедев Уход капитала из постсоветской России способствовал развитию Европы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Глава Луганской ОВА Гайдай заявил о смещении линии фронта к крупным городам ЛНР
Мир. Новости мира
В Польше в результате падения ракет погибли два человека
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Мир. Новости мира
Лавров: требования Зеленского для продолжения переговоров неадекватны
Последние материалы
Бойцы ОБТФ "Каскад" уничтожили пять гаубиц НАТО М777 во время штурма Павловки
Шурыгин: ядерная война — это кошмарный сон для США и НАТО
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Собянин: Москва не будет отказываться от проведения новогодних праздников
Онколог Машкова: родинки на стопах, ладонях и слизистых требуют удаления
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Зеленский уверяет, что Украина не имеет отношения к падению ракет в Польше
Член Конгресса США Грин: ВСУ нанесли ракетный удар по Польше
Политолог Шаповалов о признании Киева насчёт Польши: всё равно виновата Россия
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 17 ноября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников