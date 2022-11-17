Высвободившиеся под Херсоном силы ВСУ уже воюют под ЛНР.
Об этом заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Тревожные сведения приходят с различных участков. Наши разведорганы фиксируют прибытие с данного направления части сил и средств украинской армии. Часть сил они оставят в качестве резерва, а те, которые вы освободились сейчас, будут задействовать на том же Донецком и Запорожском направлениях", — в эфире канала НТС сообщил эксперт.
Генштаб РФ, конечно, это видит и принимает соответствующие решения. Сейчас все попытки ВСУ порвать линию оборону РФ остаются безрезультатными. Бандеровцы несут колоссальные потери и отходят назад.
Прибывшее в зону специальной военной операции пополнение очень мотивировано, однако пока не наработало боевой опыт и на передовую не выходит. На данный момент мобилизованные находятся на второй и третей линиях обороны, где проходят боевую обкатку.
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