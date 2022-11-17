В Киеве заявили, что Украина отдала Крым в надежде на 100-летний мир с Россией

Прошлое правительство Украины согласилось на кулуарные требования Запада о передаче полуострова Крым России в надежде на "столетний мир". Но с нынешним руководством это не пройдёт.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Такие субъекты по фамилии Саркози, по фамилии Меркель, их очень много было, начиная с 1997 года, формировали мнение о том, что Россия — надёжный партнёр, и нужно соглашаться со многими условиями РФ. Кулуарно это делали, очень часто подписывали странные договоры, неформальная часть в которых была, в том числе, по Украине", — в эфире телеканала "Дом" отметил националист.

Он отметил, что Минские соглашения привели Украину к трагедии. И было убеждение того руководства, что Крым надо отдать, и это будет гарантировать нам стабильный 100-летний мир и так далее.

С Зеленским точно не пройдут неправильные расстановки акцентов, подчеркнул Подоляк.

Он очень надеется на помощь Запада, а особенно, на США, без которых, киевский режим давно бы уже потерпел поражение..