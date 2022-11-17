Манёвр 100-й бригады НМ ДНР позволил взять ОП "Бассейн" ВС Украины

На Донецком направлении сегодня, 17 ноября, велись активные бои. Благодаря манёвру 100-й бригады Народной милиции ДНР удалось установить контроль над важным опорным пунктом противника возле Невельского.

Наши бойцы наступали тремя группами. Две зашли в линию окопов, а третья — с севера, перекрыв снабжение долговременной позиции ВС Украины через лесопосадку. Эффект внезапности сыграл в плюс "Сотке" и опорный пункт "Бассейн" выл взят.

Боевики украинской армии попытались контратаковать, чтобы отбить важную для себя позицию, но НМ ДНР дважды отбила противника. Также сообщается, что во время сражения за "Бассейн" ВСУ ошибочно ударили по своим же подразделениям.

Telegram-канал "Военное обозрение" отмечает, что теперь можно приступать к штурму Невельского, так как дорога снабжения в Первомайское и Авдеевку из Красноговоровки взята под огневой контроль ВС РФ.

Манёвр 100-й бригады НМ ДНР позволил взять ОП "Бассейн" ВС Украины

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