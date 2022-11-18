Марочко: в зону боевых действий прибыли палачи ВСУ для расстрела дезертиров

Регулярное невыполнение боевых приказов и массовое дезертирство заставляет командование ВСУ идти на крайние меры, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Генштаб ВСУ выпустил распоряжение "Об ужесточении мер воздействия на личный состав".

"Младшему и среднему офицерскому составу для выполнения поставленных задач разрешили использовать все доступные способы воздействия на подчиненный личный состав", — сообщил представитель республики в своём Telegram-канале.

Марочко пояснил, что в зону активных боевых действий направлены совместные группы, в которые входят сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры. Они смогут на месте выносить приговоры и приводить их в исполнение.

"Своеобразный военно-полевой трибунал сопровождают люди в чёрной форменной одежде, которые выполняют функцию охраны и исполнителей высшей меры наказания", — добавил он.

Накануне российский военкор рассказал, что ВС РФ продолжают наступать на авдеевский укрепрайон, и бои ведутся уже в черте города.