Корнилов заявил, что США осадили Украину за требование нанести удар по РФ

Несмотря на заявления президентов Джо Байдена и Анджея Дуды, Владимир Зеленский не признаёт причастность Украины к ракетному инциденту в Польше. Американские политики осаживают Киев и некоторых коллег из Европы, делая всё возможное, чтобы не допустить новую мировую войну. Такое мнение выразил политолог из Донецка Владимир Корнилов.

"США приземляют "ястребиные" изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанёс удар по Польше. Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи", — говорит Корнилов в беседе с газетой "Взгляд".

Однако в данном случае ставки слишком высоки, есть риск начала новой мировой войны, и Запад прекрасно понимает, что последствия могут гораздо серьёзнее, чем антироссийские санкции и осуждение Москвы публично, заявил политолог. Но ожидать "смягчения риторики" в сторону Москвы не стоит, полагает он.

"Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского", — резюмировал Корнилов.

Корнилов заявил, что США осадили Украину за требование нанести удар по РФ

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