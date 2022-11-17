Минобороны: ВСУшники отказались выполнять приказ в Белогоровке

Украинские националисты устроили показательный расстрел пяти украинских военнослужащих 81-й автомобильной бригады ВСУ, которые отказались выполнять приказ своего командования в ЛНР, в населённом пункте Белогоровка.

Об инциденте сообщили в российском Минобороны.

"На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что после случившегося в Белогоровку были направлены боевики-члены одного из украинских нацформирований, которые устроили показательный расстрел пяти военнослужащих ВСУ перед строем в целях устрашения остальных бойцов.