Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей. Ведомство сообщает, что армия России нанесла высокоточный удар по объектам военного управления ОПК Украины.
В результате поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия, ликвидирован арсенал с западным вооружением, который готовился к отправке украинским подразделениям. Данный удар позволил препятствовать переброске резервов ВСУ и доставке иностранных орудий в зоны боевых действий.
Ранее сообщалось о жестоких видеокадрах казни пленных ВС РФ военными ВСУ в Макеевке ЛНР. Данные видеозаписи свидетельствуют о военном преступлении украинских солдат.
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