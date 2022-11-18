Высокоточным ударом ВС РФ уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией

Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей. Ведомство сообщает, что армия России нанесла высокоточный удар по объектам военного управления ОПК Украины.

В результате поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия, ликвидирован арсенал с западным вооружением, который готовился к отправке украинским подразделениям. Данный удар позволил препятствовать переброске резервов ВСУ и доставке иностранных орудий в зоны боевых действий.

Ранее сообщалось о жестоких видеокадрах казни пленных ВС РФ военными ВСУ в Макеевке ЛНР. Данные видеозаписи свидетельствуют о военном преступлении украинских солдат.