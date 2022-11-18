Минобороны РФ: Зеленский ответит за каждого замученного и убитого пленного

В Минобороны РФ прокомментировали видео с расправой над российскими военнопленными. Как заявили в ведомстве, президента Украины Владимира Зеленского и его соратников ждёт суд истории.

"Отвечать перед народами России и Украины придётся за всех и за каждого замученного и убитого пленного", — подчеркнули представители министерства.

В МО сказали, что "выродки" Вооружённых сил Украины специально убили выстрелами в голову свыше 10 российских солдат. Это событие нельзя назвать исключением, отметили в Минобороны.

Ранее пользователи Сети увидели кадры казни солдат РФ в Макеевке Луганской Народной Республики.