Кедми об ударе С-300 по Польше: "Это не ошибка, а намеренная провокация"

Принцип удара ВСУ по Польше был тот же, каким Киев пытался раньше устроить провокацию с "грязной бомбой".

Об этом сообщил бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

"Зеленский призвал НАТО к немедленным военным действиям против обстрела Польши стратегической ракетой Х-101. Он продолжал утверждать это, когда ему говорили, что это С-300. Но она предназначается против самолётов и против крылатых ракет, у неё есть система самоуничтожения, если она не попадает в цель. Но она может использоваться и как ракета "земля-земля", — в эфире телеканала "Россия 1" отметил эксперт.

Но совсем недавно Россией была успешно сорвана попытка провести взрыв "грязной" ядерной бомбы. Тут та же схема: берёте С-300, взрываете в Польше и говорите, что это Х-101. Потому что С-300 с РФ до Польши не доходит. На основании вышесказанного всё говорит о том, что это был преднамеренный запуск, "чтобы создать ту же провокацию", подчеркнул обозреватель.

"И вдруг переключились, мол, ошибка! Это не ошибка. Это намеренная провокация", — подытожил Кедми.