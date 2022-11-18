Арестович: "Будем жрать коренья и воевать палками, но не примиримся с Россией"

Украина будет жить без света и благ цивилизации, будет голодать, но даже палками и вилами продолжит воевать с РФ.

Об этом сообщил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, украинское общество не сможет принять перемирия.

"Не будет никакого поражения от России — это совершенно понятно и определённо. Рогатками, палками-копалками, камнями, граблями и вилами, но мы будем воевать. Без света, без воды, без еды, без ничего. Мы будем жрать корни, землю, но мы будем воевать, пока не добьем последнего гада и не выбьем с нашей земли", — в эфире видеоблога беглого адвоката Марка Фейгина* сказал Арестович.

Он отметил, что если закончится оружие — украинцы перейдут к партизанщине, будут диверсионно действовать. А если, убьют всех, значит, трава поднимется и будет душить "захватчиков", пафосно подытожил сидящий отнюдь не в окопах советник Зеленского.

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