Украина будет жить без света и благ цивилизации, будет голодать, но даже палками и вилами продолжит воевать с РФ.
Об этом сообщил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, украинское общество не сможет принять перемирия.
"Не будет никакого поражения от России — это совершенно понятно и определённо. Рогатками, палками-копалками, камнями, граблями и вилами, но мы будем воевать. Без света, без воды, без еды, без ничего. Мы будем жрать корни, землю, но мы будем воевать, пока не добьем последнего гада и не выбьем с нашей земли", — в эфире видеоблога беглого адвоката Марка Фейгина* сказал Арестович.
Он отметил, что если закончится оружие — украинцы перейдут к партизанщине, будут диверсионно действовать. А если, убьют всех, значит, трава поднимется и будет душить "захватчиков", пафосно подытожил сидящий отнюдь не в окопах советник Зеленского.
* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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