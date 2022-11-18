В ГУР Украины озвучили сильные стороны армии РФ: Умение быстро развёртывать силы

Представитель украинской разведки перечислил сильные стороны российской армии.

Член Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий объяснил, какую угрозу следует ждать от армии РФ.

"Мы относимся к этому серьёзно", — подчеркнул представитель ГУР МО.

Он отметил, что частичная мобилизация в РФ может усилить Вооружённые силы России.

Скибицкий напомнил, что ВС РФ сумели быстро ввести в Херсон свои силы. Армии РФ удалось это всего за месяц. Он считает, что навык быстрой переброски войск российская армия приобрела в войне в Сирии.

"Цель мобилизации — компенсация потерь россиян в тактических батальонных группах и других частях. Мы внимательно следим за этим, потому что, конечно, это увеличивает давление в некоторых точках спереди. Выводимые сейчас из Херсона войска могли быть переброшены в Запорожье и Донецк после пополнения новобранцами", — объяснил разведчик.

Опасностью для ВСУ, по мнению Скибицкого, являются ещё и создание отдельных боевых единиц.

"Мы наблюдаем, что в результате мобилизации в России появляются новые подразделения. Кроме того, формируются стратегические резервы во всех российских военных округах: в Западном, Южном, Восточном и Центральном военных округах, а также на их Северном флоте", — рассказал Скибицкий.

Ранее в главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что арсенал ВС РФ может пополнится баллистическими ракетами Ирана.