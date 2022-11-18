Представитель украинской разведки перечислил сильные стороны российской армии.
Член Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий объяснил, какую угрозу следует ждать от армии РФ.
"Мы относимся к этому серьёзно", — подчеркнул представитель ГУР МО.
Он отметил, что частичная мобилизация в РФ может усилить Вооружённые силы России.
Скибицкий напомнил, что ВС РФ сумели быстро ввести в Херсон свои силы. Армии РФ удалось это всего за месяц. Он считает, что навык быстрой переброски войск российская армия приобрела в войне в Сирии.
"Цель мобилизации — компенсация потерь россиян в тактических батальонных группах и других частях. Мы внимательно следим за этим, потому что, конечно, это увеличивает давление в некоторых точках спереди. Выводимые сейчас из Херсона войска могли быть переброшены в Запорожье и Донецк после пополнения новобранцами", — объяснил разведчик.
Опасностью для ВСУ, по мнению Скибицкого, являются ещё и создание отдельных боевых единиц.
"Мы наблюдаем, что в результате мобилизации в России появляются новые подразделения. Кроме того, формируются стратегические резервы во всех российских военных округах: в Западном, Южном, Восточном и Центральном военных округах, а также на их Северном флоте", — рассказал Скибицкий.
Ранее в главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что арсенал ВС РФ может пополнится баллистическими ракетами Ирана.
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