Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий подсчитал, сколько "Искандеров" и "Кинжалов" осталось на вооружении ВС РФ.
Представители Украины утверждают, что Россия договорилась о покупке у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Оружие, по словам Скибицкого, отправят по воздуху в Крым и морским путём в российские порты на Каспийском море.
В разведывательном управлении Украины считают, что у российской армии осталось всего 120 "Искандеров" и около 40 "Кинжалов".
Ранее сообщалось, что Москва может сделать ракетные удары по инфраструктуре Украины системными, если получит из Ирана новое вооружение.
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