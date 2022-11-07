Разведка Украины: Арсенал ВС РФ пополнится баллистическими ракетами Ирана

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий подсчитал, сколько "Искандеров" и "Кинжалов" осталось на вооружении ВС РФ.

Представители Украины утверждают, что Россия договорилась о покупке у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Оружие, по словам Скибицкого, отправят по воздуху в Крым и морским путём в российские порты на Каспийском море.

В разведывательном управлении Украины считают, что у российской армии осталось всего 120 "Искандеров" и около 40 "Кинжалов".

Ранее сообщалось, что Москва может сделать ракетные удары по инфраструктуре Украины системными, если получит из Ирана новое вооружение.