Рогов: удар нанесён по складу боеприпасов и заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражены, по предварительной информации, склад боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ) и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич".

Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он отметил, что в цехах завода производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, которые устанавливаются на турецкие БПЛА Байрактар и Akinci.

Также на предприятии собирали двигатели для военных самолётов и вертолётов и ремонтировали боевую технику ВСУ.

Ранее появились сообщения о не менее семи взрывах в Запорожье, после которых начался сильный пожар.