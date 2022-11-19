Ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражены, по предварительной информации, склад боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ) и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич".
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он отметил, что в цехах завода производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, которые устанавливаются на турецкие БПЛА Байрактар и Akinci.
Также на предприятии собирали двигатели для военных самолётов и вертолётов и ремонтировали боевую технику ВСУ.
Ранее появились сообщения о не менее семи взрывах в Запорожье, после которых начался сильный пожар.
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