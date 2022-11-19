ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ уничтожили скопление ВСУ на Лиманском направлении

Под Красным Лиманом продолжаются интенсивные боевые действия. ВС РФ применяет тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" для выжигания позиций противника.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что российская армия уничтожила очередное скопление украинских военных на Лиманском направлении. Огневое поражение было нанесено по месту временной дислокации ВСУ, которые готовились к проведению наступательных действий 18 ноября.

По цели были нанесены удары 220-мм ракетными снарядами, что лишило противника возможности продолжить боевые действия на данном участке спецоперации.