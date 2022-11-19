Войска ВС РФ отработали в СВО первую беспилотную разведывательно-ударную систему

В рамках СВО армия России отработала первую беспилотную разведывательно-ударную систему, обеспечивающую высокую эффективность поражения военных объектов.

"В России создана разведывательно-ударная система (РУС), включающая как разведывательные беспилотные летательные аппараты различных классов, так и ударные дроны компании ZALA Aero. РУС была отработана в ходе СВО и показала высокую эффективность обнаружения и поражения в тактической и оперативно-тактической глубине таких типовых целей, как скопления живой силы, бронетехника, артиллерийские системы и комплексы ПВО противника", — сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

В систему входят дроны ZALA 421-16E, которые являются регуляторами сигнала, а также барражирующие боеприпасы "Изделие-51", "Изделие-52" и "Куб". Войска ВС РФ использовали уже несколько сотен таких орудий.

"Кубы" имеют треугольное крыло. Дрон несёт трёхкилограммовую боевую часть. Барражирующий боеприпасов может лететь около 30 минут со скоростью 130 километров в час.

"Изделие-51" имеет мощную боевую часть весом пять килограммов, "Изделие-52" — три кг.