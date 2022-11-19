В Киеве Крыму угрожают двойным ударом и отсечением от Донбасса

ВСУ может заставить отступить русскую армию на 15-20 км от левобережья Днепра, и появятся благоприятные условия для наступления на Крым.

Об этом сообщил военный аналитик, в прошлом полковник оперативного управления Генерального штаба ВСУ Олег Жданов, и считает, что Крым Украине будет легче захватить, чем ЛДНР.

"В херсонских степях тяжело держать оборону. И если мы сегодня наносим огневое поражение и получаем уже такие данные, что основные силы РФ отходят от Днепра на 15-20 км, то это вполне может способствовать тому, что мы можем нанести удар, как минимум, из двух направлений — от Запорожья и от Херсона. И таким образом мы выходим на перешеек. Тогда Крым анклав", — цитирует националиста "Политнавигатор".

Он предложил и дальше двигаться на Мариуполь и Бердянск, вдоль Азовского моря с вероятным заходом в Крым, поскольку плотность ВС РФ на Черноморском и Азовском побережьях весьма незначительна.