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Военкор показал, что остаётся от городов, "освобождаемых" ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Украина продолжает систематические обстрелы городов Донбасса, называя это "попытками освобождения", не уточняя, что "освобождают" ВСУ населённые пункты от их же жителей. Мирных людей, выбравших для себя другую страну.

Военкор показал, что остаётся от городов, "освобождаемых" ВСУ

Военкор издания News Front Георгий Медведев показал, как выглядят "освобожденные" города после того, как в них побывали украинские военные. На видео — дорога в Луганской народной республике, вдоль которой стоят остовы домов.

Вот так сегодня выглядят последствия восьмилетнего геноцида Донбасса. О том, что чувствуют люди, защищающие эти территории от нацистов, рассказал военнослужащий армии ДНР:

"Бешеная собака она бежит, она не лает, она кусает. Вот эти "укусы" по Донецку приносят боль, огорчения, смерть людей и разрушения. Мы хотим не отомстить, а заставить их прочувствовать ту же боль, которую мы переживаем".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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