Началась эвакуация Херсона, временно оставленного российскими войсками.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на вице-премьера Украины Ирину Верещук.
"Николаевская область будет помогать… Многие выразили желание эвакуироваться", — заявляет чиновница.
А между тем, градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал всех жителей многоэтажных домов переехать на зиму в сельскую местность в связи с ситуацией с энергоснабжением.
"Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах. Ситуация в будущем будет только ухудшаться", — заявил он.
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