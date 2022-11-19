Вице-премьер Украины Верещук: началась эвакуация Херсона

Началась эвакуация Херсона, временно оставленного российскими войсками.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

"Николаевская область будет помогать… Многие выразили желание эвакуироваться", — заявляет чиновница.

А между тем, градоначальник Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал всех жителей многоэтажных домов переехать на зиму в сельскую местность в связи с ситуацией с энергоснабжением.

"Кто-то может иметь семью, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах. Ситуация в будущем будет только ухудшаться", — заявил он.