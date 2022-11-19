В Одессе протестующих против отключений света стала арестовывать СБУ

В Одессе протестующих против отключений света стала хватать Служба безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на спикера областной военной администрации Сергея Братчука.

"Одного из мужчин, призывавших бороться за свои права, задержали и заставили публично извиняться", — пишет издание.

Он в чате дома сообщил, что отключения света проходят с нарушениями, и призвал всех выходить на улицы и перекрывать автодороги в знак протеста.

Накануне в одном из районов города толпа перекрыла проезжую часть. Одесситы возмущённо кричали, что у них нет электричества четвёртые сутки.