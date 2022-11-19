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Глава Чечни Кадыров пообещал ВСУ возмездие за расстрел пленных ВС РФ в Макеевке

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу шокирующего видеоролика, на котором заппечатлён расстрел российских военнопленных, добровольно сложивших оружие в Макеевке. Чеченский лидер назвал произошедшее вопиющим актом жестокости и прямым нарушением всех международных конвенций.

Глава Чечни Кадыров пообещал ВСУ возмездие за расстрел пленных ВС РФ в Макеевке

Кадыров отметил, что боевики цинично выложили в Сеть военное преступление, зная о своей безнаказанности. Он выразил уверенность, что их ждёт неминуемое возмездие.

"Уверен, возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Мы сделаем всё возможное, чтобы эти псы ада получили по заслугам, а те, кто каким-то образом сумели избежать наказания, обречены проживать остатки своей жалкой жизни, тревожно оборачиваясь. Они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм", — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

Он также возмутился тем, что мировое сообщество отмалчивается о подобном зверстве. По его мнению, огласка избегается, чтобы Украина выглядела демократическим оазисом на фоне "плохой России".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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