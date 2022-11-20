ISW: войска ВС РФ укрепляют позиции в ЛДНР и восточной части Запорожской области

В ходе спецоперации на Украине войска ВС РФ начинают укреплять позиции в ЛНР и ДНР, а также восточной Запорожской области, пополняя армию мобилизованными и личным составом из Херсонской области. Об этом сообщили аналитики центра "Института изучения войны" (ISW).

Число военнослужащих возросло в Луганске. Они размещаются в Красном и Симейкино в 30 км от города. Из Херсонской области направлены подразделения ВДВ РФ. Часть личного состава армии прибывает в 55 км к востоку от Северодонецка. Сообщается о пополнении военнослужащими города Мариуполь. Часть войск направляется на гуляйпольском направлении в восточной части Запорожской области.

Кроме того, что в Брестской области Белоруссии завершилась подготовка мобилизованных российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. Они также будут направлены в зону СВО.