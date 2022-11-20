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США уже отправили Украине 88 тысяч тонн вооружений на общую сумму в $21,5 млрд

Силовые структуры

Вашингтон с конца февраля отправил киевскому режиму  88 тысяч тонн различных вооружений на общую сумму в 21,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на данные Госдепа.

Украине отправлено 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 105-мм гаубиц, 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-мм миномётов, 15 вертолётов, 26 патрульных катеров, свыше 1 млн снарядов, 1400 переносных зенитных ракетных комплексов, 108 тысяч противотанковых ракет, 46 радаров, 10 200 автоматов и пистолетов, более 70 млн патронов для стрелкового оружия.

Тяжёлые военные и гражданские транспортные самолёты провели 878 рейсов в Европу. Помимо этого, вооружение доставляли 4 тыс. автотрейлеров и 48 кораблей.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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